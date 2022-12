"Polska od samego początku chciała, żeby Patrioty były na terenie Ukrainy. Efektywniej broniłyby polskiego nieba z terenu Ukrainy, ale jesteśmy gotowi na to, by zdecydować się na ich umieszczenie również na terytorium Polski" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM rzecznik rządu Piotr Müller. "Rozmawiamy teraz o szczegółach i o zasadach wpięcia tych dodatkowych rakiet systemu Patriot w system przeciwrakietowy Polski" - dodał gość Rocha Kowalskiego.

Niemcy, gdyby chcieli naprawdę mocniej wspomóc Polskę i Ukrainę, to zdecydowaliby się na to, by ten system mógł stacjonować na zachodniej Ukrainie. To byłoby wtedy w pełni, z otwartą przyłbicą pomaganie Ukrainie - ocenił Piotr Müller. Niemcy tego nie robią, próbują wykonywać jakieś gesty - ale to są gesty niewystarczające wobec Polski i Ukrainy - dodał.

Rzecznik rządu podkreślił, że nie wie, jak długo mogą potrwać negocjacje ws. umieszczenia Patriotów w Polsce.



Roch Kowalski pytał swojego gościa także o nową posadę Jacka Kurskiego. Były prezes TVP nie zdecydował się na powrót do polityki. Zamiast tego będzie przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego .

Dowiedziałem się przed tym, jak wszedłem do studia. Pan Jacek Kurski jest ekonomistą z wykształcenia - to jest ocena NBP, jakie ma kompetencje - skomentował Piotr Müller. Jak przyznał rzecznik rządu, były rozmowy co do tego, czy Jacek Kurski będzie członkiem rządu, ale były prezes TVP tej propozycji nie przyjął.

Jacek Kurski ma duży zmysł polityczny, gdyby chciał się zaangażować w działania w partii, w kampanii wyborczej, to na pewno mógłby się podzielić wiedzą, umiejętnościami medialnymi, które są przydatne - zaznaczył Müller. Tutaj doświadczenie prezesa Kurskiego, jeszcze polityczne, byłoby cenne - przyznał.