"W kuluarach sejmowych krążą opinie, że nie wszyscy zagłosują za pozostawieniem pana ministra Ziobry" - tak o wniosku o odwołanie ministra sprawiedliwości mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś. Poseł Koalicji Polskiej - PSL, założyciel partii Centrum dla Polski, odpowiadając dlaczego opozycja nie chce odwołania całego gabinetu Mateusza Morawieckiego, stwierdził, że "dla rządu ta większość jeszcze jest, natomiast dla pana Ziobry może tej większości nie być". "I tutaj mówimy: sprawdzam" - tłumaczył.

Raś: W kuluarach krążą opinie, że nie wszyscy zagłosują za pozostawieniem Ziobry Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Raś: W kuluarach krążą opinie, że nie wszyscy zagłosują za pozostawieniem Ziobry

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o sprawę premii dla piłkarzy, które miał obiecać premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ostatecznie stwierdził wczoraj, że piłkarze tych pieniędzy nie dostaną . Według mediów miało chodzić o 30 mln zł.

Jestem zszokowany, że premier, mając tak duże doświadczenie rządowe, mógł wpaść na taki pomysł - nie ma procedury przekazania takich pieniędzy wprost zawodnikom. Jest jeden tryb przyznawania nagród dla wybitnych sportowców, którzy osiągają mistrzostwo świata, srebrny, brązowy medal. To są nagrody na poziomie 80 tys. za złoty medal - komentował całe zamieszanie Ireneusz Raś. Wiem z wnętrza reprezentacji, że padła kwota 50 mln zł - dodawał.

Jeżeli pan Morawiecki zapomniał się i nasze wspólne pieniądze w ten sposób potraktował, żeby podbić swoje ego i pokazać jak jest wielki - nie jest wielki swoimi pieniędzmi, tylko pieniędzmi publicznymi - i mówi, że będzie dawał 50 mln zł nagrody, której nie może dać, to kłamie i przekracza swoje uprawnienia - stwierdził nasz gość.

Robert Mazurek chciał też dowiedzieć się, czy Ireneusz Raś będzie bronił Waldemara Pawlaka przed postawieniem go przed komisją, która miałaby badać wpływy Rosji na Polską politykę energetyczną.

Waldemar Pawlak nie ma nic do ukrycia, nie muszę go zasłaniać własną piersią - stwierdził Raś. Według niego komisja weryfikacyjna to show, kampania PiS. Zobaczy pan, jaki skład zaproponują rządzący, jakich ekspertów dobiorą - dodawał. Narzędzie takie, jak komisja śledcza jest tutaj bezpieczniejsze i bardziej prawdziwe - przekonywał poseł.