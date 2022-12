25 członków i osób wspierającą ultraprawicową organizację terrorystyczną zostało zatrzymanych o poranku w Niemczech. To efekt wielkiej akcji policji, w której - według „Bilda” - brały udział prawie trzy tysiące mundurowych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prokurator federalny poinformował, że akcja została przeprowadzona w 11 z 16 landów. Uczestniczyli w niej funkcjonariusze policji, służb specjalnych i oddziały antyterrorystyczne. We współpracy z włoskimi służbami przeprowadzono też przeszukania w Perugii.

"Bild" na swojej stronie internetowej informuje, że o poranku do akcji wkroczyło prawie trzy tysiące funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej i jednostek specjalnych, takich jak chociażby GSG 9.

Wśród zatrzymanych jest m.in. była posłanka Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Zatrzymani należą do organizacji terrorystycznej, która postawiła sobie za cel przełamanie istniejącego porządku państwowego w Niemczech i zastąpienie go własną formą rządów - przekazał prokurator federalny.

Według niemieckiej prasy prawicowi ekstremiści planowali szturm na Bundestag, czyli parlament. Zgodnie z założeniami podczas zbrojnego ataku miało dojść do zatrzymania polityków. Terroryści mieli zakładać, że cześć sił bezpieczeństwa opowie się po ich stronie i to otworzy drogę do przewrotu w Niemczech i zbrojnego przejęcia władzy.

Według planów terrorystów Niemcy miały zostać księstwem. Zatrzymani planowali utworzenie ministerstw. Wstępnie wyznaczono osoby, które miały piastować najważniejsze stanowiska.

Kilka zatrzymanych osób posiadało legalnie kupioną broń.

Według informacji "Bilda" administracja Senatu zgłosiła podejrzenie istnienia "grupy antykonstytucyjnej" federalnym organom bezpieczeństwa pod koniec sierpnia tego roku. Dzisiejsza akcja to efekt rozpracowywania tej grupy.