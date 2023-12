Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej, Marcin Bosacki.

Poseł KO Marcin Bosacki / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

POSŁUCHAJ ROZMOWY PIOTRA SALAKA Z MARCINEM BOSACKIM W RADIU RMF24

Z naszym gościem porozmawiamy o sytuacji wokół mediów publicznych. Resort kultury poinformował, że minister odwołał wczoraj dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze, a w ich miejsce powołał nowe Rady Nadzorcze, a te powołały nowe Zarządy.

Zrobił to po tym, jak wczoraj Sejm przyjął uchwałę mającą - w założeniach koalicji rządzącej - uzdrowić sytuację w mediach publicznych i po tym, jak politycy PiS wieczorem rozpoczęli okupację siedziby Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie.

W programie pojawi się także wątek procesu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego - politycy zostali skazani prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia za aferę gruntową. Czy stracą immunitety i mandaty poselskie?

