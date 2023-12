Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 r. wyniosło 7670,19 zł, co oznacza wzrost o 11,8 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku spadło o 0,2 proc.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformował GUS, wynagrodzenie w listopadzie miesiąc do miesiąca wzrosło o 1,7 proc. "Wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych oraz nagród z okazji Dnia Górnika (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisał GUS. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w listopadzie 2023 r. spadła o 0,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,2 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie o 0,7 proc. rdr i o 1,8 proc. mdm. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,3 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3 proc. niższym w porównaniu z październikiem br. Zobacz również: Inflacja w Polsce. GUS podał najnowsze dane Ceny produkcji przemysłowej w listopadzie 2023 r. spadły rdr o 4,7 proc., w ujęciu miesięcznym spadły o 0,8 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym spadły o 3,9 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,1 proc. Spadek produkcji w 17 działach Spadek produkcji w listopadzie odnotowano w 17 działach gospodarki na 34 - podał Główny Urząd Statystyczny. Według wstępnych danych spadek produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 26,5 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 13,0 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 11,6 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 8,5 proc., w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 7,7 proc., maszyn i urządzeń - o 6,6 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 5,4 proc., metali - o 5,0 proc. Z kolei wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 31,9 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 20,5 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 11,9 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 10,2 proc. Ceny skupu produktów rolnych W listopadzie ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 18,6 proc., po spadku o 17,7 proc. miesiąc wcześniej - podał GUS. W stosunku do października ceny wzrosły o 0,4 proc. Zobacz również: Zuber o 800 plus: Nie widzę powodu, by wypłacać je wszystkim

