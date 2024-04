Niezależny kandydat na prezydenta Krakowa, samorządowiec Łukasz Gibała będzie gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24.

Łukasz Gibała / Art Service / PAP

21 kwietnia w II turze wyborów samorządowych o stanowisko prezydenta Krakowa powalczą Łukasz Gibała (KKW Łukasza Gibały Kraków dla mieszkańców) i Aleksander Miszalski z KKW Koalicja Obywatelska.

Po 22 latach Krakowem będzie rządzić nowy prezydent. Dotychczasowy prezydent Jacek Majchrowski nie ubiegał się o reelekcję. Decyzję tłumaczył m.in. swoim wiekiem (ma 77 lat). Równocześnie Majchrowski rekomendował swojego I zastępcę ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzeja Kuliga, który przepadł w I turze wyborów.

Wielką niespodzianką I tury wyborów jest poparcie, które uzyskał poseł KO Aleksander Miszalski - 37,21 proc. (110 556 głosów). Drugie miejsce zajął gość Rozmowy w Południe w RMF24 radny, aktywista miejski Łukasz Gibała z poparciem 26,79 proc. (79 580 głosów).

Jak zamierza pokonać Aleksandra Miszalskiego? Dlaczego uważa, że jego pomysł na Kraków jest lepszy? Jakie decyzje podejmie, jeśli zasiądzie na fotelu prezydenta miasta? I co zamierza zrobić, by mieszkańcom Krakowa żyło się lepiej? O to wszystko Piotr Salak zapyta Łukasza Gibałę w Rozmowie w południe w Radiu RMF24.

