Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF24 będzie ksiądz prof. Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Ks. prof. Waldemar Guz / Rafał Guz / PAP

Słuchaj radia RMF24

Z naszym gościem porozmawiamy o sytuacji misjonarzy, lekarzy i wolontariuszy, którzy pracują w niebezpiecznych regionach świata. To oczywiście w kontekście porwania polskiej lekarki w Czadzie. Ksiądz Cisło pracował m.in. w Sudanie, Kamerunie i Iraku. Zapytamy o niebezpieczeństwa i ryzyka, na które muszą się przygotować osoby, które decydują się na pomaganie potrzebującym w Afryce czy na Bliskim Wschodzie.

Zapraszamy tuż po 12:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!