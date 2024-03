Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF24 będzie Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka i reportażystka, wieloletnia korespondentka z Rosji, autorka filmów dokumentalnych o Czeczenii. Porozmawiamy o tym, jak śmierć Aleksieja Nawalnego wpłynie na rosyjskie społeczeństwo i czego Władimir Putin się boi, ustawiając funkcjonariuszy OMON-u w bramie cmentarza na czas pogrzebu opozycjonisty.

Krystyna Kurczab-Redlich / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Komu władza pozwoli uczestniczyć w pogrzebie Nawalnego? Czy jest szansa na zmianę władzy w Rosji i czy Władimir Putin sięgnie po więcej terytoriów? Na ile realne jest zagrożenie ataku Rosji na państwa NATO?

