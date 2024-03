Najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, że przegłosujemy w marcu senacki pakiet pomocowy dla Ukrainy - powiedział kongresmen Demokratów Brad Sherman. Użycie broni nuklearnej przez Rosję na Ukrainie lub w innych krajach jest bardzo mało prawdopodobne – ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Łotewska straż graniczna udaremniła epizodyczne próby przedostania się na terytorium Łotwy osób, które najprawdopodobniej były przedstawicielami rosyjskiej armii i służb specjalnych - poinformował szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats. Piątek, 1 marca 2024 r. był 737. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Poniżej znajdziecie zapis naszej relacji dnia.

20:33

Najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, że przegłosujemy w marcu senacki pakiet pomocowy dla Ukrainy - powiedział kongresmen Demokratów Brad Sherman. Jego partyjny kolega Emanuel Cleaver ostrzega jednak, że w ocenie wywiadu USA sytuacja Ukrainy jest krucha i kraj ten wymaga natychmiastowego wsparcia.



Mimo że Izba Reprezentantów powróciła w tym tygodniu do prac po dwutygodniowej przerwie, impas w sprawie przyjętego przez Senat w lutym pakietu środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu nie został przełamany. Wbrew gorączkowym przynagleniom i apelom ze strony Demokratów, zagranicznych przywódców, a nawet części polityków własnej partii, spiker Izby Mike Johnson nie sygnalizuje rychłego zajęcia się sprawą. W czwartek zapowiedział, że Izba rozpatruje "wszystkie opcje" i zajmie się nimi po przyjęciu całorocznego budżetu, tj. prawdopodobnie po 22 marca.

19:29

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę służby rosyjskie intensyfikują ataki cybernetyczne na francuskie społeczeństwo i infrastrukturę krytyczną - ocenili szef francuskiego MSZ Stephane Sejourne i wiceminister ds. europejskich Jean-Noel Barrot w telewizji TF1. Barrot zapewnił, że Francja ma silne instytucje do walki z wywiadem elektronicznym.



W porannym wywiadzie Sejourne podkreślił, że dezinformacja jest istotnym problemem dla Francji. Jako przykład podał wykrycie przez agencję VIGINUM, odpowiedzialną za monitorowanie zagranicznych ingerencji cyfrowych, rosyjskiej struktury Portal Kombat, która za pośrednictwem 193 stron internetowych działała w celu wzmacnianie polaryzacji i osłabiania wsparcia Zachodu dla Ukrainy.



Pytany przez dziennikarzy, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby walczyć z dezinformacją, Sejourne, odpowiedział: Najlepszym sposobem walki z dezinformacją jest mówienie o niej. W przeciwieństwie do Rosjan mamy we Francji wolne media, toteż państwa (dziennikarzy) rolą jest selekcja i weryfikacja podawanych informacji. Dodatkowo społeczeństwo musi być edukowane na temat dezinformacji, aby wiedzieć, co jest podejrzane i potencjalnie nieprawdziwe.

16:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Holandii Mark Rutte w piątek podpisali 10-letnią umowę bezpieczeństwa, zakładającą m.in. przekazanie w bieżącym roku 2 mld euro na zakup amunicji dla Kijowa. Do podpisania dokumentu doszło w Charkowie, mieście położonym niedaleko linii frontu.



Jestem wdzięczny premierowi Rutte za tę umowę, która wzmocni bezpieczeństwo Ukrainy, w tym Charkowa, gdzie się dziś spotkaliśmy - napisał Zełenski na platformie X. W komunikatorze Telegram zamieścił wpis informujący, że umowa definiuje również "priorytety w ramach (zadeklarowanej przez Holandię - PAP) pomocy" w sektorach "obrony przeciwlotniczej, artylerii, broni dla marynarki wojennej i broni dalekiego zasięgu, kładząc nacisk na wsparcie dla (ukraińskiego) lotnictwa".

14:04

Po czwartkowym orędziu prezydenta Rosji Władimira Putina jeszcze mocniej wybrzmiało, że Zachód powinien zastosować się do znanej maksymy: jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny - skomentował dziennik "Welt".



Putin w orędziu ostrzegł Zachód przed niebezpieczeństwem konfliktu nuklearnego w razie wprowadzenia wojsk NATO na Ukrainę. Przemówienie, choć jest w nim mowa o "strategicznym partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa" z Zachodem, jest poważnym ostrzeżeniem: "jeśli nie chcesz wojny, bądź posłuszny" - zauważył "Welt" na swoim portalu.



Groźba Putina paradoksalnie nie zwiększa prawdopodobieństwa użycia broni nuklearnej. Przesadnie twierdził, że atak nuklearny oznacza zniszczenie świata. Świadomie grał wizją ostatecznej zagłady Europy i Niemiec - oceniła niemiecka gazeta.

13:22

Przywódcy Rosji postrzegają wojnę jako normalny sposób prowadzenia dyplomacji - ocenił w wywiadzie dla dziennika "Le Figaro" prof. Pierre Gonneau, francuski historyk specjalizujący się w dziejach Rosji.



Odkąd Władimir Putin doszedł do władzy, nastąpił wzrost liczby konfliktów, z mniej lub bardziej stałym stanem wojny - zauważył historyk, komentując czwartkowe orędzie Putina.



Jak podkreślił, Putin w żadnym momencie swojego przemówienia nie wspomniał o zakończeniu wojny. Dziś dla Putina lepiej jest powiedzieć, że wojna może trwać, niż stwierdzić, że musi się szybko zakończyć - zaznaczył Gonneau.



Według historyka rosyjski przywódca musi kultywować mit niezwyciężonej Rosji, nawiązując m.in. do bitwy pod Stalingradem podczas II wojny światowej, a "imperium nie może istnieć bez wojny".



Putin stara się uosabiać mit cara jako mściciela i orędownika na rzecz sprawiedliwości. Na przykład, kiedy doszedł do władzy, prowadził narrację dotyczącą rozprawy z oligarchami - ocenił znawca dziejów Rosji.

12:56

Przebywający w Serbii rosyjscy opozycjoniści wezwali mieszkańców Belgradu i Nowego Sadu do zgromadzenia się w celu pożegnania zmarłego w lutym Aleksieja Nawalnego.

12:40

Rosyjski przemysł zbrojeniowy znacząco zwiększył produkcję w 2023 roku i choć nie jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeb związanych z prowadzeniem wojny, wystarcza to na uzyskanie wyraźnej przewagi nad Ukrainą - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



12:35

Tysiące ludzi przyszły w okolice cerkwi w Moskwie, w której odbywa się pogrzeb opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego. Zebrani skandują jego imię; na miejscu występują problemy z łącznością. Na uroczystość przybyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Rosji.

12:28

Rosja wykorzystuje prywatne milicje do kontrolowania szlaków migracyjnych w Afryce, aby zwiększać napływ nielegalnych imigrantów do zachodniej Europy w korzystnych dla siebie momentach, np. przed wyborami - zaalarmował w piątek brytyjski dziennik "Daily Telegraph", powołując się na źródła wywiadowcze.

12:22

Na 15 lat więzienia skazał sąd ukraiński rosyjskiego agenta, który szpiegował na ukraińskich poligonach pod pozorem pracy instruktora; mężczyznę uznano za winnego zdrady stanu - poinformowała w piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na swojej stronie internetowej.

Mężczyzna został zatrzymany przez ukraiński kontrwywiad w lutym. Podczas śledztwa ustalono, że utrzymywał kontakt z prokremlowskim blogerem, ukrywającym się w okupowanym Doniecku i pracującym dla rosyjskich służb specjalnych - powiadomiła SBU.

11:34

Dwa francuskie samoloty Mirage 2000-5 przechwyciły rosyjski samolot transportowy An-72 na wodach międzynarodowych na północ od Polski - poinformowało w piątek Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych NATO (AIRCOM) na platformie X.

"Zobaczcie, jak wyglądało przechwycenie wczoraj przez dwa francuskie Mirage 2000-5 dwóch rosyjskich samolotów Su-30-M nad Morzem Bałtyckim" - napisano, zamieszczając nagranie z tej akcji.

11:32

Think tank podkreślił, że Putin nadal zabiega o osiągnięcie na Ukrainie maksymalistycznych celów, polegających na pełnej kapitulacji państwa, a także dąży do osłabienia i rozbicia NATO. Cele te - jak podkreślił ISW - są z całą pewnością traktowane przez Putina jako "integralna część rosyjskich interesów narodowych".

W ocenie ISW najnowsza operacja informacyjna Kremla polega m.in. na pozorowaniu zainteresowania negocjacjami w celu uzyskania prewencyjnych ustępstw Zachodu dotyczących suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

ISW zwrócił uwagę na fakt, że Putin nie poświęcił większości przemówienia wojnie, tylko planowanej polityce gospodarczej i programom socjalnym, a uczynił tak zapewne dlatego, by osłabić rosnące zaniepokojenie mieszkańców konsekwencjami wojny przeciw Ukrainie dla zwykłych Rosjan. Instytut przypomniał, że wydatki obronne Rosji na ten rok wzrosły do rekordowego poziomu.

11:29

"Kreml nie podjął żadnych poważnych działań eskalacyjnych w odpowiedzi na dostarczenie Ukrainie nowych systemów (uzbrojenia) z Zachodu. ISW nadal ocenia, że użycie broni nuklearnej przez Rosję na Ukrainie czy poza jej granicami jest wysoce nieprawdopodobne" - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie, nawiązując do orędzia Władimira Putina do narodu.

Według ISW w czwartkowym orędziu Putin "uciekł się do przebrzmiałej retoryki o negocjacjach i pobrzękiwania nuklearną szabelką", prawdopodobnie po to, by zwrócić uwagę Zachodu na swoje przemówienie w celu propagowania operacji informacyjnych Kremla.

"Putin i urzędnicy rosyjscy często odwołują się do groźby nuklearnej, by wzbudzić lęk wśród zachodnich odbiorców i osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy" - zauważył ISW.

10:49

Kreml rości sobie prawo do sądzenia obywateli państw NATO i byłych republik sowieckich za czyny popełnione na terytorium tych krajów, jak gdyby podlegali oni prawu rosyjskiemu - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie.

ISW podkreśla, że rosyjski Komitet Śledczy ogłosił w środę wyrok skazujący obywatela Łotwy za udział w walce przeciw Rosji po stronie armii ukraińskiej w charakterze ochotnika, a także za zbezczeszczenie pomnika sowieckiego na Łotwie.

Według Komitetu Śledczego Łotysz kierował się "polityczną i ideologiczną nienawiścią do Rosji"; sąd skazał go zaocznie na 10 lat więzienia.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych umieściło wcześniej kilkudziesięciu urzędników z państw NATO na liście osób poszukiwanych w Rosji za rzekome złamanie prawa rosyjskiego poza terytorium Federacji Rosyjskiej.

09:32

W okolicach cerkwi w Moskwie, w której dziś ma odbyć się nabożeństwo nad trumną lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, pojawiają się pojazdy policyjne - poinformował niezależny rosyjski serwis Mediazona. Na drodze z pobliskiej stacji metra ustawiono metalowe barierki, są problemy z internetem.

Wczoraj serwis The Insider napisał, że obok świątyni zainstalowano antenę służącą do utrzymywania łączności przez struktury siłowe. Media nie wykluczają, że podczas ceremonii może zostać zagłuszony sygnał.

09:21

Rosja jest gotowa przekazać stronie ukraińskiej ciała jeńców wojennych, którzy zginęli w katastrofie Ił-76 - poinformowała rosyjska Komisarz Praw Człowieka Tatiana Moskalkowa. Do tragedii doszło 24 stycznia w obwodzie biełgorodzkim.

08:26

Łotewska straż graniczna udaremniła epizodyczne próby przedostania się na terytorium Łotwy osób, które najprawdopodobniej były przedstawicielami rosyjskiej armii i służb specjalnych - poinformował szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats.

Nie obserwujemy zintensyfikowanego ruchu nielegalnych imigrantów na granicy Łotwy i Rosji. Sytuacja jest dosyć spokojna, ale łotewska straż graniczna epizodycznie odnotowuje pojawienie się na granicy obywateli Rosji i Białorusi, którzy "odpowiadają profilowi wojskowego, bojownika" - przekazał Pujats, cytowany przez portal LSM.

"Próbują nielegalnie przedostać się na Łotwę. Zatrzymywaliśmy takie osoby. Przede wszystkim kłamią (na temat celu przedostania się na Łotwę). (...) Nie mówią, że przybywają tu, na przykład, by coś podpalić czy wysadzić w powietrze, ale (ich) profil świadczy co najmniej o byłej przynależności do służb specjalnych" - wyjaśnił. Jak dodał, takie osoby były wydalane z Łotwy.

08:23

Były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, gen. w stanie spoczynku Leon Komornicki uważa, że - jeśli wojska NATO weszłyby na Ukrainę - to Władimir Putin użyłby taktycznej broni jądrowej. "Nie należy mierzyć Rosji zachodnimi kategoriami - podkreślił w rozmowie z PAP.

08:20

"Sufler na Wschodzie; ten, który umiał rozmawiać z Putinem" - pisała prasa o odchodzącym prezydencie Finlandii Saulim Niinisto. Przez ponad dekadę prowadził on politykę balansowania między USA a Rosją, ale po ataku na Ukrainę szybko wprowadził Finów do NATO.

08:17

Apel władz separatystycznego Naddniestrza do Moskwy z prośbą o "ochronę", to próba wywarcia presji na władze w Kiszyniowie - zgadzają się eksperci Zbigniew Pisarski, Robert Ratajczyk i Marek Menkiszak.

08:15

Szefowie finansów największych potęg gospodarczych świata zgromadzeni w Sao Paulo, stolicy finansowej Brazylii, na szczycie G-20 zakończyli w czwartek swoje dwudniowe spotkanie nie osiągając porozumienia w sprawie wspólnej deklaracji końcowej ze względu na różnice stanowisk wobec wojen w Gazie i w Ukrainie.