​Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech. Porozmawiamy z nim o dzisiejszym szczycie Trójkąta Weimarskiego. Co w Berlinie od Donalda Tuska usłyszą Emmanuel Macron i Olaf Scholz?

Janusz Reiter / Jakub Kamiński / PAP

Słuchaj Radia RMF24>>>

Z Januszem Reiterem poruszymy też wątek dotyczący wsparcia Ukrainy przez Niemcy i Francję.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 12:00

