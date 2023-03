Dariusz Blocher, ekspert rynku nieruchomości nie pozostawia złudzeń. Ceny nieruchomości nie będą spadały. „Jeżeli patrzymy na strukturę kosztu budowy: ziemia, materiały, koszty pracy to ja nie widzę możliwości, żeby ceny spadały, realnie patrząc na obecną inflację. Raczej będą rosły. Byleby nie rosły po 40 proc. rocznie” – powiedział gość Rozmowy w południe w RMF FM. Ekspert dodaje, że spodziewa się jednocyfrowego wzrostu cen nieruchomości w tym roku. Planującym kupno mieszkania radzi szukać okazji już teraz.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blocher: Ceny nieruchomości będą rosły

Zdaniem Blochera wprowadzenie tanich kredytów hipotecznych oprocentowanych na 2 proc. poprawi sytuację na rynku nieruchomości. "Dzisiaj Polaków, zwłaszcza młodych nie stać na mieszkanie, bo kredyt jest prostu bardzo drogi. Każde rozwiązanie wspierające możliwość taniego pozyskania pieniądza będzie pomagało rynkowi" - wyjaśnia rozmówca Krzysztofa Berendy.

Jego zdaniem trzeba szukać też innych możliwości pomocy rynkowi. Wymienia wspomaganie wynajmu, mieszkań socjalnych. "Dużo możemy zrobić, żeby tych mieszkań było znacznie więcej i żeby były w bardziej dostępnej cenie" - uważa Dariusz Blocher.

Nasz gość ma natomiast wątpliwości dotyczące rządowego projektu, który ma radykalnie ograniczyć spekulacyjny handel mieszkaniami. Twierdzi, że to nie zmieni sytuacji rynkowej. "To jest promil tego, co się na rynku nieruchomości dzieje. To bardzo wybiórcza część, może niektóre miasta, może niektóre dzielnice. Poza tym nie o to chodzi, żeby komuś ograniczać sprzedaż, tylko zwiększajmy pulę mieszkań tanich, obniżajmy ceny gruntu, obniżajmy koszty administracyjne. To spowoduje, że to się po prostu nie będzie opłacało" - argumentuje.

Podobne zdanie Blocher ma na temat ograniczania spekulacji mieszkaniami przez osoby prywatne. "Próbujemy rozwiązać sytuację krótkoterminowo, a nie zwiększamy puli dostępnych mieszkań. Każdą spekulację warto ograniczać, każdą patodeweloperkę warto ograniczać, pytanie tylko, czy musimy na to tworzyć wielkie ustawy" - pyta retorycznie.

Wkrótce więcej na ten temat.