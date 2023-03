Dziewczynki w wieku 12 i 13 lat są podejrzane o zabójstwo swojej koleżanki. 12-letnia Luise z Freudenbergu w Niemczech zaginęła w sobotę, dzień później znaleziono jej ciało.

12-latka zaginęła w sobotę wieczorem. Była u koleżanki, wyszła do domu, ale do niego nie dotarła.

Oba domy dzielą zaledwie 3 km, teren wokół porastają lasy.

Kiedy dziewczynka nie wróciła do domu, ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.

Ciało dziecka zostało znaleziono w niedzielne przedpołudnie. Policja od razu podała, że Luise padła ofiarą przestępstwa i nic nie wskazuje na to, by została wykorzystana seksualnie. Służby zapewniały, że mają informacje, który wskazują na to, kto może być sprawcą. Nie błądzimy w ciemnościach - mówił rzecznik lokalnej policji.

Media podały także, że przesłuchiwanie są dzieci w podobnym wieku do zabitej dziewczynki. Policja zapewnia jednak, że to "całkowicie normalne", iż w takim przypadku rozmawia się z rówieśnikami.

Dziennik "Bild" poinformował najpierw, że w kręgu podejrzanych o zabójstwo 12-latki są osoby w podobnym wieku oraz na miejscu zbrodni znaleziono przedmiot należący do jednego ze sprawców. Teraz pisze wprost, że podejrzane o zabicie Luise są dwie dziewczynki w wieku 12 i 13 lat.

Policja nie podaje, jak zginęła dziewczynka. Według niemieckich mediów dziewczynka zginęła od ciosów nożem.