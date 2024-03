Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF24 będzie posłanka Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Pomaska.

Agnieszka Pomaska / Jakub Rutka / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o dzisiejszej demonstracji Strajku Kobiet, o tym czy 11 kwietnia, to dobry termin na rozpatrywanie ustaw w sprawie aborcji oraz o tym, czy problem ograniczonego dostępu do aborcji to dziś najpoważniejszy kłopot polskich kobiet.

