Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. Z naszym gościem porozmawiamy o zbliżających się wyborach parlamentarnych i obietnicach wyborczych.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / Rafał Guz / PAP

Jakie obietnice wyborcze Lewica ma dla młodych ludzi? Sprawdzimy też, co proponuje zamiast "babciowego" i czy jest za waloryzacją 500 plus. Zapytamy też o porozumienie dotyczące współpracy po wyborach. Kiedy zostanie podpisane?



