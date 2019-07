„Od samego początku mówiliśmy, że trzeba wyciągać wnioski z Parlamentu Europejskiego. Jeden blok to nie jest remedium na to, żeby wygrać skutecznie wybory do parlamentu krajowego” – mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. „Pan Grzegorz Schetyna usłyszał jaka jest nasza propozycja i do tej pory nie ma żadnego odzewu” – dodał. Poseł podkreślił także, że w ciągu 24 godzin ma się odbyć spotkanie z szefem PO i wówczas „wszystko będzie jasne”. „Jutro będziemy wiedzieć” – powiedział Zgorzelski.

