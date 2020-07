"Borys Budka pomylił wrogów, lewica nie jest wrogiem. Próba przerzucenia porażki Rafała Trzaskowskiego na lewicę przez niektórych polityków Platformy Obywatelskiej jest po prostu bardzo przykra. Ja ostatnie dwa tygodnie kampanii spędziłem razem z Michałem Kamińskim wspierając Rafała Trzaskowskiego. Nikt mnie o to nie prosił, zrobiłem to z własnej woli i dzisiaj jak czytam, że to przez lewicę Rafał Trzaskowski przegrał, to po prostu robi mi się bardzo przykro. To jest nieprawda"- powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM poseł Lewicy Andrzej Rozenek. „Już pierwszego czy drugiego dnia po I turze Robert Biedroń wyraźnie poparł Rafała Trzaskowskiego. Nie było żadnych wątpliwości, że go popiera” – dodał.

