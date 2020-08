„Uważam, że w tych regionach gdzie jest wysoka zapadalność trzeba rozważyć ten wariant” – mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM prof. Włodzimierz Mazur, śląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. W ten sposób odniósł się do wspomnianego przez Marcina Zaborskiego rozwiązania, które proponują nauczyciele przed rozpoczęciem roku szkolnego – chodzi o masowe testowanie przed wrześniem pracowników oświaty.





Wideo youtube

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa o to, co doradziłby dyrektorom i nauczycielom, przygotowującym się do powrotu dzieci do szkół we wrześniu. Wszystko zależy od sytuacji jaka będzie. W tych powiatach, które są "na czerwono " powinna być rozważona wersja nauczania hybrydowa - przekonywał prof. Włodzimierz Mazur.

Gospodarz rozmowy wspomniał, że wielu nauczycieli ma obawy przed rozpoczęciem stacjonarnej nauki. Uważają, że powinni być przebadani na obecność koronawirusa przed "pierwszym dzwonkiem". Rozumiem nauczycieli, bo obawy są ogromne. Zwłaszcza, że dzieci transmitują wirusa bezobjawowo - komentował profesor.

Duża komasacja zakładów wydobywczych, gdzie te ogniska się pojawiły i duże zaludnienie - to dwa główne powody, jakie podał prof. Mazur pytany o to, dlaczego jego zdaniem doszło do tak wysokiej zachorowalności na Covid-19 na Śląsku. Trzeba wziąć pod uwagę aspekt wakacji - coraz więcej mamy przypadków w województwach północnych. I teraz testujemy osoby ze Śląska, wracające stamtąd z wakacyjnego wypoczynku - dodał gość Rozmowy w samo południe.