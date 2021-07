„Na pewno to jest sukces prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza” – tak prof. Sławomir Sowiński skomentował w Rozmowie w samo południe w RMF FM decyzję Prawa i Sprawiedliwości o poparciu kandydatury prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdaniem politologa, zwrot w sprawie RPO jest związany z jutrzejszym spotkaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości: Kongresem, na który Prawo i Sprawiedliwość bardzo liczyło, bo to miał być kongres pokazujący siłę, zwartość, energię tej partii, jej nowe polityczne otwarcie. To już widzimy wyraźnie, nie bardzo się udaje, bo i Polski Ład nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w sondażach, i PiS ma szereg problemów, o których codziennie mówimy. Dziś to jest sygnał, że my też jesteśmy koncyliarni, też jesteśmy otwarci, też myślimy o państwie w sposób ponadpartyjny - stwierdził Sowiński.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY MARIUSZ PIEKARSKIEGO Z SŁAWOMIREM SOWIŃSKIM





Ekspert nie wyklucza, że doszło do umowy między Prawem i Sprawiedliwością a partiami opozycyjnymi w sprawie innych stanowisk. W tym nie widzę nic złego, bo jeśli skutek takich porozumień jest taki jak dzisiaj, to powinniśmy sobie jak najwięcej takich porozumień - czy transakcji politycznych - życzyć.