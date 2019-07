„Nowa Europa – chociaż bardzo nie lubię tego sformułowania – faktycznie jest przegraną. Natomiast czy ta stara piętnastka może czuć się zwycięzcą? Niekoniecznie, bo przegrała cała Europa, że było tyle podziałów” – oceniła w Rozmowie w samo południe w RMF FM dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych.

Dr Łada: Europa Zachodnia nie respektuje pewnych reguł i nie rozumie naszego regionu Karolina Bereza /RMF FM

Dopytywana o równowagę geograficzną przy obsadzaniu kluczowych stanowisk w UE, odpowiedziała: Ich (stanowisk dla przedstawicieli naszego regionu- przyp. RMF FM) nie ma. To jest przykra prawda i na pewno porażka. To jest coś, co nie powinno się powtórzyć. To jest na pewno też sygnał z Europy Zachodniej, że niestety nie respektuje pewnych reguł i nie rozumie naszego regionu.