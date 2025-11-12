"Prezydent, jeśli chciałby doprowadzić do głębokiej zmiany ustroju, powinien zacząć od poprawiania, a nie psucia relacji z opozycją i siłami rządzącymi" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 były prezydent Bronisław Komorowski. Polityk komentował pomysły dot. nowej konstytucji i przyznania większej władzy głowie państwa. Wprowadzenie jakichkolwiek korekt do konstytucji, nie mówiąc o zmianie, wymaga głębokiego porozumienia na scenie politycznej – dodawał.