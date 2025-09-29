Czy członkowie komisji śledczej ds. Pegasusa mają satysfakcję z doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości? Czy oświadczenia przed przesłuchaniem były potrzebne? A może to element medialnego spektaklu? Czy czuje się zastraszony przez Zbigniewa Ziobrę, który zapowiedział, że w przyszłości role mogą się odwrócić? Na te i inne pytania odpowie zastępca przewodniczącej komisji śledczej ds. Pegasusa Tomasz Trela z Lewicy, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Piotr Salak zapyta swojego gościa również o zmiany w kierownictwie Lewicy, a także o to, po co dwa projekty o wynagrodzeniu minimalnym. Spytamy też, czy rekonstrukcja rządu już się skończyła. Porozmawiamy także o pomyśle na zawodową przyszłość Szymona Hołowni.

