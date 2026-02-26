Dramatyczne sceny rozegrały się podczas lotu linii SkyUp, gdy dziesięcioletni chłopiec nagle przestał oddychać. W obliczu paniki i bezradności pasażerów, pani Klaudia z Żandarmerii Wojskowej, wykazała się niezwykłym profesjonalizmem i zimną krwią, ratując życie dziecka. Jej bohaterska postawa została doceniona przez linie lotnicze i jej pracodawcę.

Dziesięcioletni chłopiec podczas lotu linii SkyUp zadławił się i przestał oddychać.

Na pokładzie znajdowała się pani Klaudia z Żandarmerii Wojskowej, która natychmiast przystąpiła do akcji ratunkowej.

Dzięki profesjonalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się uratować życie dziecka.

Lot linii SkyUp, który miał być rutynową podróżą, zamienił się w scenę walki o życie. W pewnym momencie dziesięcioletni chłopiec zadławił się i zaczął się dusić, a po chwili przestał oddychać. W kabinie zapanowała panika.

Szybka i profesjonalna reakcja

Wśród pasażerów znajdowała się pani Klaudia, żołnierka Żandarmerii Wojskowej. Widząc dramatyczną sytuację, nie zawahała się ani chwili. Natychmiast przystąpiła do udrażniania dróg oddechowych dziecka, usuwając ciało obce, które spowodowało zadławienie. Mimo to chłopiec wciąż nie oddychał, a jego stan był krytyczny.

Polska żołnierka nie poddała się nawet na moment. Rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, wykazując się nie tylko wiedzą medyczną, ale i ogromną determinacją. Po kilku minutach chłopiec odzyskał oddech, a jego funkcje życiowe wróciły do normy.