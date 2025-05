Czy sprawa drugiego mieszkania pogrąży kandydaturę Karola Nawrockiego? Andrzej Duda popełnił błąd, popierając prezesa IPN w wyborach prezydenckich? Co na ostatniej prostej kampanii wyborczej powinien zrobić Rafał Trzaskowski? Między innymi o to w środę w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak zapyta byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zapraszamy!

Były prezydent RP Bronisław Komorowski / Marcin Suchmiel / RMF24

Byłego prezydenta zapytamy też o to, czy weto Andrzeja Dudy ws. składki zdrowotnej będzie miało znaczenie przed I turą wyborów prezydenckich.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

