O co chodzi z drugim mieszkaniem Karola Nawrockiego? Dlaczego Rafał Trzaskowski oraz jego sztabowcy wstrzemięźliwie odpowiadają na zaczepki Szymona Hołowni? Jak w obliczu niedawnych ataków na lekarzy poprawić bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia? Między innymi te kwestie Piotr Salak poruszy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 z Bartoszem Arłukowiczem, europosłem Koalicji Obywatelskiej, byłym ministrem zdrowia.

europoseł KO Bartosz Arłukowicz / Michał Dukaczewski / RMF24

Bartosza Arłukowicza, europosła KO, byłego ministra zdrowia, zapytamy też o sprawę składki zdrowotnej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

