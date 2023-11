Gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Robert Telus - pełniący obowiązki ministra rolnictwa, a także wybrany na kolejną kadencję poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy z nim m.in. o rolnictwie, nowym rządzie, nowym Sejmie i awanturach na sali plenarnej.

Robert Telus / Michał Dukaczewski / RMF FM

Czy Robert Telus usłyszał od Mateusza Morawieckiego propozycję wejścia do rządu, który spróbuje utworzyć? Czy taka próba ma choćby szczątkowy sens, skoro wyraźną i zdecydowaną większość w Sejmie ma dotychczasowa opozycja? Wreszcie - co się pełniącemu obowiązki ministra rolnictwa udało, a co nie podczas jego pracy w resorcie? Te pytania na pewno padną na naszych antenach.

