Bogdan Zalewski - prowadzący poranny program w internetowym Radiu RMF24 - przeprowadzi wywiad z Robertem Kropiwnickim, posłem Koalicji Obywatelskiej i nowym członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Robert Kropiwnicki

Gość naszego dziennikarza to nie tylko doświadczony polityk (parlamentarzysta, a wcześniej samorządowiec), ale także politolog oraz doktor nauk prawnych. (Tytuł pracy: "Wolność człowieka jako zasada konstytucyjna III Rzeczypospolitej Polskiej").

Niewątpliwie wiedza o zapisach ustawy zasadniczej będzie w najbliższym czasie niezwykle istotna, w perspektywie radykalnych zmian zapowiadanych przez obecną opozycję, dążącą do objęcia rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: demokratycznym państwie prawnym.

Nasz dziennikarz zapyta posła Roberta Kropiwnickiego, czy nie obawia się niekonstytucyjności planu, aby uchwałami unieważniać wybór części sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

Adresat pytania nie jest przypadkowy, bo to Kropiwnicki doprowadził do pierwszego kryzysu z wyborem sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Wywołała go wniesiona przez niego poprawka w 2015 r. na koniec kadencji Platformy Obywatelskiej, po wyborczej porażce prezydenta Bronisława Komorowskiego z Andrzejem Dudą. Czy Kropiwnicki nie żałuje tamtego niekonstytucyjnego ruchu? Czy nie powinien teraz być szczególnie wrażliwy i ostrożny w sprawie odwoływania sędziów TK?

A czy Koalicja Obywatelska razem ze swoimi sojuszniczymi ugrupowaniami zamierza obejść zapisy konstytucji i za pomocą referendum podejmie próbę skrócenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy?

Nie tylko poszanowanie ustawy zasadniczej jest polem politycznej walki pomiędzy wciąż rządzącą Zjednoczoną Prawicą, a obecną opozycją. Czy w Sejmie czeka nas awantura o podział miejsc w sejmowych komisjach?

Czy buńczuczne zapowiedzi o stawianiu prezydenta przed Trybunałem Stanu nie są jedynie pokazowym prężeniem muskułów? Czy pozostanie to tylko w fazie publicznego show, bo spełnienie tych zapowiedzi okaże się po prostu niemożliwe?

Bogdan Zalewski zapyta też o inne aktualne i ważne kwestie: Krajową Radę Sądownictwa, finansowanie in vitro z budżetu państwa i wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka.

Rozmowa we wtorek, najpierw jednocześnie w Faktach RMF FM o 7:00 oraz w internetowym Radiu RMF24, potem już wyłącznie w naszej stacji w sieci.

