Czy były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński trafi do więzienia? O przewidywania poprosimy w rozmowie o 7 w RMF FM i Radiu RMF24 posła PiS, byłego rzecznika tej partii Radosława Fogla. Nasz dziennikarz będzie też pytał o losy mediów publicznych, protest zapowiedziany na 11 stycznia, o ocenę realizacji programu wyborczego obozu pod wodzą Donalda Tuska oraz o politykę zagraniczną, bo gość Michała Zielińskiego to były szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Radosław Fogiel / Marcin Obara / PAP

Były zastępca Mariusza Kamińskiego Maciej Wąsik, również skazany w związku z tzw. aferą gruntową, ma nadal poselski mandat, więc za kraty nie pójdzie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła PiS. Co z mandatem byłego ministra Mariusza Kamińskiego? Na razie nie wiadomo.

Prezydent powtarza, że ułaskawienie obu polityków z 2015 roku, dotyczące wyroku, który nie był jeszcze prawomocny, pozostaje w mocy. Według Andrzeja Dudy i obozu byłej władzy, ewentualne uwięzienie Mariusza Kamińskiego, uczyniłoby z niego więźnia politycznego.



Gościa Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 zapytamy więc, jakie kroki podjęłaby opozycja, gdyby tak się stało.



Będziemy też pytać o to, jak ma wyglądać i co ma dać protest 11 stycznia przed Sejmem w obronie mediów publicznych. Nasz dziennikarz zapyta również o to, czy politycy PiS z uznaniem przyjmują program społeczny nowej władzy i czy liczą na kontynuację najważniejszych założeń ich polityki zagranicznej.



