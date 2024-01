„To jest to odwołanie, które poza wszelkim trybem, poza wszelkim prawem, jako kompletną manipulację polityczną sami panowie (Wąsik i Kamiński) złożyli. Tutaj poruszamy się poza przestrzenią prawną, to czysta manipulacja i polityka” - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego o uchyleniu wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła w czwartek postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika. Marszałek odpowiada, że to Sąd Najwyższy będzie miał decydujące zdanie w tej sprawie. Na dziś, jak przyznaje Hołownia, Wąsik może brać udział w posiedzeniach Sejmu. Kamiński - nie.

Czy zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz, Kamiński i Wąsik są przestępcami?

"Sąd w prawomocnym wyroku tak stwierdził" - mówi polityk i tłumaczy, że prezydent uniewinnił Kamińskiego i Wąsika "przed prawomocnym wyrokiem sądu".

"Niestety, zakłócenie tej praworządnej kolejności skutkuje dzisiaj ogromnymi turbulencjami. To wielka szkoda, bo to nie robi dobrze porządkowi prawnemu w Polsce" - przyznała szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyjaśnia, że jedyną usankcjonowaną prawnie drogą odwoławczą, jest ta do Sądu Najwyższego. "Zgodnie z prawem, to odwołanie przekazuje marszałek Hołownia i to się już zdarzyło" - mówi.

A co z dzisiejszą decyzją Izby Kontroli Nadzwyczajnej?

"To jest to odwołanie, które poza wszelkim trybem, poza wszelkim prawem, jako kompletną manipulację polityczną sami panowie (Wąsik i Kamiński) złożyli. Tutaj poruszamy się poza przestrzenią prawną, to czysta manipulacja i polityka" - twierdzi Pełczyńska-Nałęcz.

Dodaje również, że wyrok sądu w sprawie afery gruntownej stwierdza jasno: "panowie są przestępcami i powinni iść do więzienia".

"To, że odbywamy dzisiaj tę dyskusję, jest konsekwencją bardzo poważnego grzechu, który dokonywał się za poprzedniej władzy. To wykracza poza to 'wadliwe' ułaskawienie prezydenckie. Przy systemie sprawiedliwości i sądowniczym mamy izby Sądu Najwyższego, które są właściwe i neo-izby, których w świetle prawa polskiego nikt - praktycznie - nie uznaje. Mamy tak straszne naruszenia w obszarze praworządności, że bardzo trudno powiedzieć - co jest prawem, a co tym prawem nie jest" - wyjaśnia ministra.

TVP stała się tubą polityczną

"Telewizja publiczna, a właściwie polityczna stała się (za czasów rządu PiS) tubą propagandową obozu rządzącego. Klucz do rozwiązania tego problemu, jest w ustawie. W moim przekonaniu taka ustawa musi jak najszybciej trafić do parlamentu" - mówi o sytuacji w mediach publicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodaje jednak, że rozwiązanie tego problemu leży w gestii ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.