Czy europejskie kraje NATO powinny odpowiedzieć na coraz częstsze prowokacje Rosji? Czy wspólne ofensywne operacje cybernetyczne byłyby krokiem w dobrą stronę? Czy Ukraina przegrywa wojnę? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Mirosława Różańskiego, senatora RP, gen. broni rezerwy, byłego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zapraszamy!

Mirosław Różański, senator RP, gen. broni rezerwy, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. / Michał Dukaczewski / RMF24

Nie milkną echa rozmów ws. pokoju w Ukrainie. Czy Polska będzie ofiarą porozumienia pokojowego? Czy Ukraina przegrywa wojnę? Czy europejskie kraje NATO powinny odpowiedzieć na coraz częstsze prowokacje Rosji? Czy wspólne ofensywne operacje cybernetyczne byłyby krokiem w dobrą stronę?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

