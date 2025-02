"Bardzo prawdopodobne jest to, że wygra CDU, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, czyli ta sama partia, której szefową była kiedyś Angela Merkel. Dziś szefem tej partii jest Friedrich Merz (...). Natomiast to, co martwi wielu Niemców, ale też Polaków i Europejczyków, to to, że bardzo wysokie poparcie ma skrajnie prawicowa partia AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec" - powiedziała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Karolina Wigura, socjolożka mieszkająca w Berlinie, komentując sytuację przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech. Odbędą się one w najbliższą niedzielę.

Karolina Wigura / Wojciech Olkuśnik / East News

Niemcy wybiorą w najbliższą niedzielę nowy Bundestag, a tym samym nowy rząd.

W sondażach prowadzi chadecja (CDU/CSU). Na drugim miejscu znajduje się prawicowo-populistyczna AfD, z kolei trzecie miejsce zajmuje SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec).

Kto wygra wybory w Niemczech?

Do pewnego stopnia w poniedziałek Niemcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Bardzo prawdopodobne jest to, że wygra CDU, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, czyli ta sama partia, której szefową była kiedyś Angela Merkel. Dziś szefem tej partii jest Friedrich Merz. To on prawdopodobnie zostanie kanclerzem i utworzy nową koalicję. Natomiast to, co martwi wielu Niemców, ale też Polaków i Europejczyków, to to, że bardzo wysokie poparcie ma skrajnie prawicowa partia AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec - powiedziała prof. Karolina Wigura.

Z jednej strony AfD ma cechy, które kojarzą się z latami 30. w Niemczech. Jest to natomiast również partia skrajnie nowoczesna. Przypomina skrajne ruchy na całym świecie, zawdzięcza swoją popularność nowym mediom, nowym technologiom, nowym tematom, takim jak pandemia, migracja. Czy to jest "upiór przyszłości"? Podejrzewam, że w tej chwili nie mają szans na to, by utworzyć nowy rząd w Niemczech, ale kto wie - za cztery lata to nie jest wykluczone - stwierdziła socjolożka.

Nie będzie po wyborach żadnych spokojnych czterech lat. Niemcy przechodzą głęboką zmianę kulturową i polityczną - dodała.

Piotr Salak wspomniał, że zdarzyła się już współpraca CDU z AfD. Czy to przypadek, czy celowe działanie? "Mur przeciwpożarowy" to nie jest nowy wynalazek; to coś, co wymyślił Konrad Adenauer zaraz po II wojnie światowej. To on powiedział, że będzie "mur przeciwpożarowy" partii głównego nurtu, demokratycznych, wobec wszystkich ruchów faszystowskich. Kłopot polega na tym, że to jest magiczna formuła. Współpraca AfD z innymi partiami trwała już w najlepsze w różnych landach, głównie wschodnich - wyjaśniła publicystka.

Jak sytuacja w Ukrainie wpływa na Niemcy?

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poruszono również kwestię wojny w Ukrainie. Jak ta sytuacja wpływa na Niemcy? Obie strony skrajne - zarówno lewica, ale ta skrajna, na czele której stoi Sahra Wagenknecht, jak i AfD - to są partie "świętego spokoju" za wszelką cenę. To znaczy: zostawmy tę Ukrainę, zajmijmy się sami sobą. Rzeczywiście wyborcy są uwodzeni w ten sposób i w tym sensie Ukraina może mieć znaczenie w tych wyborach - powiedziała prof. Karolina Wigura.

