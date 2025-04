Jakie są owoce szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie? Czy Polska jest wzorowym sojusznikiem dla USA? Dlaczego prezydent zmienił zdanie i oficjalnie poparł Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich? Kiedy Donald Trump przyleci do Polski? M.in. o to w środę Piotr Salak zapyta Wojciecha Kolarskiego, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP w Rozmowie o 7:00 w RMF24.

Wojciech Kolarski, Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP / Marcin Suchmiel / RMF24

Z Wojciechem Kolarskim porozmawiamy o dwudniowym szczycie Inicjatywy Trójmorza w Warszawie. Zapytamy o poparcie udzielone przez prezydenta Andrzeja Dudę Karolowi Nawrockiemu w wyborach prezydenckich.

Porozmawiamy o 100 dniach prezydentury Donalda Trumpa. Czy Polska jest bardziej bezpieczna? Czy jesteśmy wzorowym sojusznikiem dla USA? Zapytamy także o plany prezydenta Dudy po zakończeniu II kadencji.

