​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Porozmawiamy m.in. o dwóch projektach ustaw reformy w sprawie tzw. neosędziów.

Piotr Gąciarek / Piotr Molecki / East News

Naszego gościa zapytamy o dwa projekty ustaw reformy w sprawie tzw. neosędziów. Porozmawiamy o tym, jak się kieruje sekcją w XII Wydziale Karnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w której orzeka dziesięciu tzw. neosędziów. Sekcję stworzono po to, by uniknąć podważania wyroków. Do jakich spraw przydzielani są jej sędziowie? Jak to wpływa na pracę sądu? Zapytamy też o słowa I Prezes Sądu Najwyższego, która utworzenie takiej sekcji nazwała "segregacją sędziowską".

Zapytamy też o wszczęte w ubiegłym roku śledztwo w sprawie rozliczenia represji, które spadły za władzy PiS na sędziego Piotra Gąciarka oraz o to, czy tempo przywracania praworządności w Polsce jest takie, jakiego się spodziewał. A może wszystko dzieje się za wolno?

