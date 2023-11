Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki. Porozmawiamy o kolejnym już zgrzycie na linii Polska - Ukraina. Tym razem chodzi o napiętą sytuację na granicy wywołaną protestem polskich przewoźników.

Mykoła Kniażycki / Karolina Bereza / RMF FM

Naszego rozmówcę zapytamy o to, jak w Ukrainie komentowana jest forma protestu polskich przewoźników, którzy przekonują, że mają do czynienia z nieuczciwą konkurencją ze strony ukraińskich kierowców. Czy po drugiej stronie naszej wschodniej granicy jest zrozumienie dla tego protestu? Czy jest wola na wypracowanie jakiegoś kompromisowego rozwiązania? Czy kolejny zgrzyt świadczy o wadliwej komunikacji na linii Warszawa - Kijów?

Porozmawiamy też o trwającej w Ukrainie wojnie. Czy władze, z Wołodymyrem Zełenskim na czele, zastanawiają się już nad ewentualnymi negocjacjami pokojowymi z Rosją? Kiedy realnie będzie to możliwe? Zapytamy również o przygotowania do zimy i o największe zagrożenia ze strony armii Władimira Putina. Ale także o to, kiedy nad ukraińskim niebem będą latać myśliwce F-16 i czego jeszcze potrzebuje wojsko, żeby zbliżać się do względnego zwycięstwa.

Mykoła Kniażycki w piątek o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!