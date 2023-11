Jesteśmy umówieni na piątek z szefem PO Donaldem Tuskiem w celu omówienia szczegółów dotyczących wyboru rządu w drugim konstytucyjnym kroku - poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia / Marcin Obara / PAP

Hołownia został zapytany w czwartek na konferencji prasowej w Krakowie o to, czy spotkał się już z szefem PO Donaldem Tuskiem w temacie tworzenia nowego rządu, w sytuacji, w której rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania w Sejmie i czy ustalili już, kiedy odbędzie się w takiej sytuacji expose Tuska - 11 czy 12 grudnia.

Hołownia: Tusk powinien zdecydować

Jesteśmy umówieni na spotkanie jutro i o tym właśnie będziemy rozmawiać - odpowiedział marszałek Sejmu. Dodał, że zostawia tę decyzję Donaldowi Tuskowi. To on powinien zdecydować o tym, jak chce, żeby to wyglądało - podkreślił.

To będzie decyzja pana premiera Tuska, jak woli. Czy wolałby, żeby jeszcze tego samego dnia, wieczorem, to on został wybrany na premiera, a na przykład expose i głosowanie nad składem Rady Ministrów zrobimy 12 grudnia, tak, żeby w Polsce był premier już tego dnia. Albo będzie na przykład wolał, żebyśmy zrobili wszystkie te trzy elementy, idąc późno w wieczór, późno w noc tego samego dnia, czy na przykład wyrazi taką wolę, że lepiej będzie, żeby 11 grudnia był dniem, kiedy zamknie się sprawa Mateusza Morawieckiego - a pewnie się zamknie - a 12 grudnia będzie tym dniem, kiedy to on zostanie wybrany na premiera, wszystko na to wskazuje, wygłosi expose i będzie głosowanie nad Radą Ministrów - powiedział Hołownia.

"Jesteśmy w kontakcie ze specjalistami"

Jak zaznaczył, jest "tylko i wyłącznie stróżem spraw formalnych związanych z tym procesem". Jesteśmy w stałym kontakcie z najlepszymi specjalistami w Kancelarii Sejmu - podkreślił również marszałek Sejmu.

Hołownia przekazał też, iż "najprawdopodobniej będzie wniosek poselski o zmianę regulaminu Sejmu, jeżeli chodzi o sposób głosowania w drugim kroku".

W środę marszałek Sejmu poinformował, że 11 grudnia o godz. 10 premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose , a ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Następnie, jak wyjaśnił, ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku.

Rząd Morawieckiego zaprzysiężony

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia jego gabinetu przedstawia Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Termin ten mija 11 grudnia.

Jeśli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.