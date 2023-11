46-letni obywatel Rumunii został tymczasowo aresztowany w związku z napadem na łódzki kantor. Mężczyzna razem ze swoimi wspólnikami ukradł waluty o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do kradzieży doszło w poniedziałek. Z ustaleń śledczych wynika, że przed południem nieopodal kantoru samochodem podjechali złodzieje. Jeden z nich wszedł do wewnątrz, zerwał tablice z kursami walut i wybiegł na ulicę. Gdy pracownik kantoru rzucił się w pogoń za złodziejem, do lokalu weszli wspólnicy przestępcy.

Mężczyźni wyciągnęli z lady i sejfu pieniądze, wsiedli do samochodu i uciekli.

Policjantom udało się złapać jednego ze złodziei w województwie dolnośląskim. 46-latek podróżował tym samym samochodem, który wykorzystano do napadu.