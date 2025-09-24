Kraków chce budować metro. Ile ma kosztować podziemna kolejka? Skąd władze miasta chcą wziąć pieniądze na inwestycje? Czy krakowskie metro będzie miało wsparcie z budżetu centralnego? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceprezydenta Krakowa prof. Stanisława Mazura. Zapraszamy!

Prof. Stanisław Mazur, wiceprezydent Krakowa / Jacek Skóra / RMF24

Środa była przełomowym dniem dla Krakowa pod względem rozwoju komunikacji miejskiej. Tego dnia władze miasta zaprezentowały 29-kilometrową trasę, którą biec mają dwie pierwsze nitki metra.

Wiceprezydenta Stanisława Mazura zapytamy o szczegóły planowanej inwestycji. Ile ma kosztować metro w Krakowie? Skąd władze chcą wziąć pieniądze na inwestycje? Czy krakowskie metro będzie miało wsparcie z budżetu centralnego?

