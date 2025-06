Jaka będzie reakcja polskich służb w związku z atakiem Izraela na Iran? Między innmi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Czesław Mroczek, poseł KO i wiceszef MSWiA / Michał Dukaczewski / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Czy wzrośnie poziom ochrony placówek dyplomatycznych i kulturalnych Izraela w Polsce, czy podniesiony zostanie poziom gotowości służb u nas w kraju? Czy w Iranie są polscy obywatele i czy będziemy ich ściągać do kraju?

Wrócimy też do zatrzymanych w Olsztynie młodych ludzi, którzy mają zarzuty związane z terroryzmem.

Trzech dziewiętnastolatków planowało zamach na jedną ze szkół średnich w Olsztynie, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Co wiemy o zatrzymanych?

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w czwartek, że Centra Integracji Cudzoziemców należy zamknąć, "ponieważ wywołują protesty społeczne i nie spełniają swojej roli". Kiedy należy się spodziewać decyzji w tej sprawie?

Premier Donald Tusk zapowiedział w środę w Sejmie możliwe kontrole na granicy z Niemcami. Jak wygląda sytuacja na granicy z naszymi zachodnimi sąsiadami? Te i inne pytania usłyszy wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

