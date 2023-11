"To jest trupa kabaretowa, która udaje rząd. Premier Morawiecki zgłosił panu prezydentowi rząd, który nie ma szans uzyskać poparcia. Jest to zagranie czysto PR-owe, techniczne" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, komentując wczorajsze zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. "Nikt poważny nie miał ochoty występować w tej trupie cyrkowej" - ocenił.

Jan Grabiec / Piotr Szydłowski / RMF FM

Ten rząd jest zasłoną dymną dla operacji ewakuacyjnej, którą PiS przeprowadza od kilku tygodni - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i RMF24 rzecznik PO Jan Grabiec.

Grabiec o nowym rządzie Morawieckiego: Nikt poważny nie miał ochoty występować w tej trupie cyrkowej

Widocznie jeszcze 2 tygodnie są niezbędne politykom PiS-u, żeby wyciągnąć jeszcze trochę pieniędzy, spróbować wzmocnić pozycję działaczy PiS-u w różnych instytucjach państwowych po to, żeby jeszcze miesiąc, dwa, trzy, próbowali wyciągnąć państwową kasę - tłumaczył gość Tomasza Weryńskiego. Za tą farsą kryje się poważny plan - nie wiem, czy polityczny, czy bardziej biznesowy - przyznał.

Tomasz Weryński pytał swojego gościa, dlaczego jego zdaniem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wprost zakomunikował, że to on stoi za pomysłem na nowy gabinet Mateusza Morawieckiego. Myślę, że nawet w szeregach PiS-u politycy śmiali się z tego pomysłu, uważali, że jest to głupi pomysł, narażający PiS na straty wizerunkowe - ocenił rzecznik PO. Żeby nie zostawiać Mateusza Morawieckiego zupełnie na aucie, Kaczyński się pod tym podpisuje. To nie pierwszy pomysł na przegraną, pod którym podpisuje się prezes Kaczyński - dodał.