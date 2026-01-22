Generał Stanisław Koziej przyznał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że państwa, takie jak my, muszą się zorganizować. "Test polega na tym, czy podejście wspólnotowe państw niebędących mocarstwami przebije się czy nie. Jeśli nie, to staniemy się daniem na stole wielkich mocarstw" - powiedział gen. Koziej.

Gen. Stanisław Koziej / Jakub Rutka / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Gość Piotra Salaka nawiązał do słów premiera Kanady, że następuje zmiana ładu międzynarodowego z dotychczas liberalnego, na rzecz polityki siły prowadzonej przez najsilniejsze mocarstwa. To niedobra sytuacja dla świata, Europy i dla nas - przyznał generał.

Czy te państwa średnie, niebędące mocarstwami - takie jak my - i prawie wszystkie europejskie państwa, może poza tymi, które mają broń nuklearną i mają jakieś znaczenie globalne w tej rozgrywce, czy te państwa potrafią się zorganizować. Czy podejście wspólnotowe państw niebędących mocarstwami przebije się czy nie. Jeśli nie, to staniemy się daniem na stole wielkich mocarstw - podkreślił generał Koziej.

Artykuł aktualizowany.