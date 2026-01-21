Brytyjski komik John Cleese, członek legendarnej grupy Monty Python, w swoim stylu skomentował w mediach społecznościowych prorosyjski wpis niemieckiego ekonomisty Richarda A. Wernera. Wyśmiał tezę, jakoby Unia Europejska nie mogła obyć się bez rosyjskich produktów, a przy okazji wspomniał o polskiej wódce.

/ Shutterstock

Niemiecki ekonomista Richard A. Werner opublikował prorosyjski wpis, krytykując NATO i UE.

John Cleese odpowiedział na te słowa z ironią, wyśmiewając tezy profesora o niezastąpionych rosyjskich produktach.

John Cleese to legenda brytyjskiej komedii, znany z Monty Pythona i wielu kultowych filmów.

Wszystko zaczęło się od wpisu Richarda A. Wernera, niemieckiego ekonomisty, który na platformie X stwierdził, że NATO "dostało łomot", a Rosja jest w stanie uderzyć w dowolny cel w Unii Europejskiej w ciągu kilku minut. Werner przekonywał, że Rosja posiada wszystko, czego potrzebuje UE, podczas gdy Unia nie ma nic, co mogłoby zainteresować Rosję - poza szacunkiem i równym traktowaniem.

Ironiczna reakcja Johna Cleese’a

Na te słowa zareagował brytyjski komik John Cleese, znany m.in. z grupy Monty Python. W swoim wpisie wyliczył produkty, których - według niego - mogłoby brakować Europie bez Rosji. "Myśl, że UE musiałaby radzić sobie bez tych wspaniałych rosyjskich samochodów, zegarków, telewizorów, samolotów, pięknych męskich garniturów i wspaniałych programów komediowych, jest przerażająca" - ironizował Cleese.

Dodał także, że "Polacy robią lepszą wódkę, a Irańczycy lepszy kawior", podkreślając, że Zachód zwraca uwagę na Rosję wyłącznie ze względu na jej uzbrojenie.