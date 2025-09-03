Czy pierwszą podróż zagraniczną Karola Nawrockiego można uznać za udaną? Czy prezydent zrealizował plan maksimum czy minimum? Czy wewnętrzny spór wokół polityki zagranicznej osłabia naszą pozycję w rozmowach ze światowymi przywódcami? Jak skuteczne są ustalenia poczynione w Białym Domu? Między innymi o to zapytamy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Romana Kuźniara, politologa, dyplomatę, byłego doradcę Bronisława Komorowskiego ds. międzynarodowych.

Wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych po zaledwie trzech tygodniach urzędowania uznawana jest przez część ekspertów za sukces, ale czy rzeczywiście będzie tak skuteczna jak od kilku dni zapowiadali politycy z otoczenia Karola Nawrockiego? Czy wizyta w USA to tylko pomysł na krajową politykę, czy próba kreowania polityki zagranicznej?

W rozmowie z prof. Romanem Kuźniarem poruszymy też temat funkcji Rady Gabinetowej i czy rzeczywiście działa na korzyść prezydenta, a może jeśli będzie zbyt często zwoływana, obróci się wizerunkowo przeciwko niemu. Co dziś dla Polaków ma większe znaczenie: polityczny spektakl czy polityczna skuteczność?

Nie zabraknie też komentarza do spotkania tzw. koalicji chętnych w Paryżu z udziałem premiera Donalda Tuska i rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji - Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

