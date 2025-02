Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Porozmawiamy m.in. o przesłuchaniu Mateusza Morawieckiego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku ze sprawą wyborów korespondencyjnych z 2020 roku.

Dariusz Joński / Michał Dukaczewski / RMF FM

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pojawi się na przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, jednocześnie dodając, że odpowiada "przed trybunałem historii, trybunałem przyszłych pokoleń, przeszłości, wolnej Polski, wolnego kraju, a nie prokuratury nielegalnej, która po prostu w sposób absolutnie pozaprawny prowadzi swoje działania".

Dariusza Jońskiego zapytamy też o wniosek o uchylenie immunitetu oraz wyrażenie zgody na zatrzymanie i aresztowanie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego.

