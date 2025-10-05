Czy Maciej Konieczny zgadza się ze stanowiskiem rządu ws. zatrzymania flotylli płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy? Polscy obywatele, z posłem Franciszkiem Sterczewskim, odmówili natychmiastowej deportacji. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 przedstawiciela Partii Razem zapytamy też o polityczną strategię na najbliższe dwa lata w parlamencie.

Maciej Konieczny / Archiwum RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Czy Razem jest politycznym zapleczem dla KO i szansą na zbudowanie większości po wyborach w 2027 r.? Czy weszłaby do rządu kierowanego przez Donalda Tuska?

Na jakie ustępstwa są gotowi pójść politycy Razem, by zrealizować swoje postulaty? Jak zagłosują w sprawie prezydenckich ustaw i czy Razem będzie za podwyżką CIT dla banków?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>