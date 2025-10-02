Czy Federacja Rosyjska chce przeprowadzić prowokacje wobec naszej infrastruktury krytycznej? Czy zamierza obciążyć nimi Ukrainę? Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie generał Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Piotr Pytel / Tomasz Gzell / PAP

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Co oznacza pojawienie się rosyjskich jednostek w pobliżu portu w Szczecinie i platformy Petrobaltic? Jak poważne są informacje o przemycie do Polski materiałów wybuchowych? Czy grożą nam poważne ataki hybrydowe?

Piotr Salak zapyta naszego gościa także o wymianę informacji wywiadowczych między USA a Ukrainą.

Czy Polska powinna wydać Wołodymyra Ż., którego Niemcy podejrzewają o wysadzenie rurociągu Nord Stream?

