"Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność" - stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o sprawę Polaków, którzy płynęli we flotylli do Strefy Gazy. "Będziemy traktowali posła Sterczewskiego tak jak każdego innego obywatela. Może liczyć na pomoc konsularną" - powiedział premier Donald Tusk.

Zatrzymano statki z Polakami

W środę w nocy, gdy flotylla Sumud podpłynęła na mniej niż 80 mil morskich (ok. 148 km) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie statki, na których byli członkowie polskiej delegacji: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo.

Sikorski: Są takie kraje, które biorą zakładników

Sikorski pytany w czwartek, jak wygląda sytuacja i czy jest kontakt z polskimi obywatelami płynącymi tymi statkami, odparł, że "jesteśmy - jako centrum operacyjne, służba konsularna - w kontakcie". Szef MSZ jeszcze raz ponowił apel o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne.

Podkreślił, że MSZ wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować.

Są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które po prostu biorą obywateli państw zachodnich za zakładników. I powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność - powiedział minister.

Tusk: Sterczewski może liczyć na pomoc konsularną

Donald Tusk, który przebywa w Kopenhadze, pytany przez dziennikarzy o stanowisko polskiego rządu w tej sprawie, zapewnił, że przygląda się jej. Podkreślił, że polski konsul jest już w miejscu, do którego Izrael skierował zatrzymanych uczestników flotylli. Będziemy traktowali posła Sterczewskiego tak jak każdego innego obywatela. Może liczyć na pomoc konsularną - dodał.

Szef rządu powiedział, że "państwo polskie jest do tego, żeby opiekować się w trudnych, krytycznych sytuacjach każdym polskim obywatelem nie dlatego, że jest posłem, nie dlatego, że postanowił uczestniczyć w tej morskiej demonstracji przeciwko Izraelowi". Moim zadaniem nie jest oceniać motywację, tylko zapewnić opiekę konsularną tak jak każdemu innemu obywatelowi w tej sytuacji - powiedział Tusk.

Premier zaapelował także, by polscy obywatele nie podróżowali "w miejsca krytyczne". Jeszcze raz przestrzegam wszystkich polskich obywateli, a posłowie powinni być tu szczególnie czujni, jeśli nasz MSZ apeluje o niepodróżowanie w miejsca krytyczne, bo to później rodzi konsekwencje, to proszę przestrzegać tych wezwań - powiedział Tusk.

Bocheński: Sterczewski chce nas skompromitować

W Porannej rozmowie w RMF FM w czwartek Tomasz Terlikowski pytał wiceprezesa PiS Tobiasza Bocheńskiego o zatrzymaną przez Izrael flotyllę z pomocą dla Strefy Gazy, w składzie której jest m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski.

Pierwsza moja myśl to jest nawiązanie do słów Radosława Sikorskiego dotyczących ewakuacji polskich obywateli, gdzie polski rząd miał problem. I teraz mamy taką sprawę, w której absolutnie świadomie polski parlamentarzysta płynie do strefy objętej konfliktem zbrojnym. No i jestem ciekawy, czy Radosław Sikorski też będzie go chciał ewakuować, czy nie - mówił Bocheński.

Pan Sterczewski jest specjalistą od zbliżania się do różnych granic, czy to polsko-białoruskiej, czy widać również po Morzu Śródziemnym teraz postanowił żeglować i kompromitować nas - mówił wiceprezes PiS.

Dla mnie jego zachowanie jest elementem promocji własnej osoby i próbowaniem ściągnięcia uwagi na siebie, a nie na tę sprawę. To jest żenujące - dodał.

Jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego i polskie MSZ, to mają problem, bo przedstawiciel władzy ustawodawczej, poseł obdarzony immunitetem, wybrany przez Polaków do pełnienia mandatu, sam wpakował się w sytuację, czy zaraz się wpakuje, w której stawia MSZ w trudnej sytuacji - podkreślił Bocheński.