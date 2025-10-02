Mamy incydent w pobliżu portu w Szczecinie - ujawnił podczas unijnego szczytu w Kopenhadze premier Donald Tusk. Według szefa polskiego rządu chodzi o rosyjskie jednostki.

Donald Tusk przebywa na unijnym szczycie w Kopenhadze. Podczas tego spotkania szef polskiego rządu ujawnił, że doszło do kolejnej rosyjskiej prowokacji w Polsce.

Prowokacje ze strony Rosji na Bałtyku zdarzają się niemal codziennie - mówił Tusk. Dodał, że Zachód jest zaangażowany w "nowy rodzaj wojny" z Rosją.

Otrzymałem wiadomość z Warszawy, że mamy kolejny incydent w pobliżu portu w Szczecinie. Dwa dni temu był incydent blisko naszej platformy Petrobaltic i naszego rurociągu. To oba statki rosyjskie. Mamy nowe incydenty w naszym regionie, mam na myśli Morze Bałtyckie, co tydzień, prawie każdego dnia - powiedział Tusk w Kopenhadze.

Atak lub prowokacja z udziałem dronów była najbardziej spektakularna, jeśli chodzi o stronę polską. Ale tak naprawdę mamy podobne prowokacje również każdego dnia na naszej granicy z Białorusią - dodał Tusk.

Tusk: To wojna

Tusk wziął udział w panelu razem z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i francuskim prezydentem Emmanuelem Macrone

Wezwał do pozbycia się złudzeń. Musimy położyć kres tego typu iluzjom. Pierwszą iluzją było i jest to, że nie ma wojny. Niektórzy z nas lubią tę definicję, taką jak pełna agresja, incydenty lub prowokacja. Nie, to wojna. Nowy rodzaj wojny, bardzo złożony, ale to wojna - podkreślił premier zwracając uwagę na tzw. rosyjską flotę cieni.

