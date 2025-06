Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Krzysztof Hetman, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Porozmawiamy m.in. o tym, co dalej z umową UE-MERCOSUR. Nie zabraknie również pytań ws. krajowej polityki - czy Michał Kołodziejczak podjął słuszną decyzję, podając się do dymisji. Jaką drogą pójdzie PSL po zakończeniu projektu Trzeciej Drogi?

Krzysztof Hetman / Piotr Polak / PAP

Słuchaj Radia RMF24>>>

Czy prokuratura podjęła słuszną decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie udziału Romana Giertycha w aferze Polnordu? Czy minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk przetrwa rekonstrukcję rządu? To kolejne z pytań, jakie usłyszy nasz gość.

Piotr Salak zapyta Krzysztofa Hetmana również o to, jaką rolę pełnił w sporze między lubelskimi strukturami Polski 2050 a ludowcami.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>