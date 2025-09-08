Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy go m.in. o zmiany w Ministerstwie Zdrowia. Czy apolityczni wiceministrowie to dobre rozwiązanie?

Piotr Salak zapyta swojego gościa także o to, jak długo będzie trwał konflikt Pałacu Prezydenckiego z rządem. Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Co myśli o wetach głowy państwa?

Jakie zmiany czekają Koalicję Obywatelską? Czy przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi Donald Tusk przestanie być premierem i przewodniczącym PO? Czy dobrym pomysłem jest to, żeby zastąpił go Radosław Sikorski?

Europosła Koalicji Obywatelskiej zapytamy też, czy będzie zgoda wszystkich polskich eurodeputowanych na uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna w związku z kłamstwem oświęcimskim.

