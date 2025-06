Czy to koniec reformy sądownictwa w Polsce? Co dalej z Krajową Radą Sądownictwa i ustawami kodyfikacyjnymi? Czy to już koniec rozliczeń poprzedników? O te i inne rzeczy zapyta Piotr Salak, który w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 będzie rozmawiał z sędzią Pawłem Juszczyszynem.

Z Pawłem Juszczyszynem, sędzią, członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" porozmawiamy o tym, co dalej z przywracaniem praworządności. Czy czeka nas jeszcze większy chaos w sądownictwie i jak to się przełoży na sprawy obywateli? Czy wyroki wciąż będą podważane ze względu na neosędziów w składach orzekających? W jaki sposób rząd może forsować zmiany, nie mając pewności, że zostaną podpisane? Piotr Salak zaprasza na rozmowę tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!