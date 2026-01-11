Katarzyna Kawa i Jan Zieliński przypieczętowali triumf Polski w tenisowym United Cup w Australii! Biało-Czerwoni wygrali 6:4, 6:3 w decydującym starciu finału ze Szwajcarami Belindą Bencic i Jakubem Paulem. Wcześniej swój mecz wygrał Hubert Hurkacz, a Iga Świątek uległa rywalce. Polska pokonała Szwajcarię 2:1.
Wstępnie do składu miksta awizowani byli tradycyjnie Iga Świątek i Hubert Hurkacz, ale podobnie jak we wcześniejszych meczach kapitan ekipy Mateusz Terczyński zdecydował się ostatecznie na Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego, którzy pozostawali niepokonani w tej edycji turnieju i przesądzili także o zwycięstwach nad Australią i USA w, odpowiednio, ćwierćfinale i półfinale. Porażki w mikście nie doznali też wcześniej ich finałowi rywale Bencic i Paul.
Decydująca potyczka była zacięta i wyrównana od początku do końca, tenisiści po obu stronach siatki nie wstrzymywali ręki. Polacy jako pierwsi przełamali rywali, obejmując prowadzenie 2:1, jednak Szwajcarzy już w kolejnym gemie doprowadzili do wyrównania. Był to ostatni moment równowagi na tablicy wyników, bowiem następny gem ponownie padł łupem Polaków, którzy do końca premierowej odsłony nie wypuścili zwycięstwa z rąk.
Druga partia od początku układała się po myśli Kawy i Zielińskiego, którzy już w pierwszym gemie zanotowali breaka. Utrzymywali dystans, korzystając przede wszystkim ze słabszej dyspozycji zmęczonej wcześniejszym pojedynkiem singlowym Bencic. W końcówce Kawa dołożyła znakomity serwis, a returny Zielińskiego w ostatnim gemie zapewniły Polakom kolejne przełamanie i triumf 6:3.